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Наушники и аксессуары Ultrasone


24.08.2018 14:15

 

 

Недавно вернувшаяся на российский рынок компания Ultrasone выпустила две новинки – внешний ЦАП Naos для подключения наушников к устройствам iOS и Android (соединение осуществляется через Micro-USB, USB-A, USB-C или Lighting разъёмы) и Bluetooth-адаптер Sirius для моделей серии Performance. 

 

Основной же ассортимент Ultrasone составляют разнообразные модели наушников – от топовой серии Edition до более доступных по цене серий Performance и Signature. В числе моделей категории High End – Edition 15 LE. Запатентованная технология размещения излучателей S-LogicEX обеспечивает широкую и сфокусированную звуковую сцену без использования электронной обработки сигнала. При изготовлении наушников используются натуральные материалы – металл, дерево ценных пород, кожа.  

 

Серия Professional предназначена для мониторинга в студиях звукозаписи. Представлена в ассортименте компании и широкая линейка наушников-вкладышей. Топовые модели IQ и IQ Pro имеют двухполосную конфигурацию с динамическим излучателем и арматурным драйвером. Они работают в широком частотном диапазоне и обладают точным и натуральным звучанием.

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