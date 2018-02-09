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Наушники JBL E65BT NC: активное шумоподавление


09.02.2018 12:40

 

 

В Е-серии наушников JBL появилась флагманская модель E65BT NC – полноразмерные беспроводные наушники с активной системой шумоподавления и большим запасом работы аккумулятора. 

 

Абсолютный комфорт на протяжении долгих часов прослушивания обеспечивают специальное покрытие амбушюр и мягкая тканевая обивка оголовья наушников. JBL E65BT NC поддерживают беспроводное подключение одновременно до двух устройств; приоритет отдаётся тому устройству, с которого последним поступил сигнал или на которое пришёл вызов. На корпусе наушников расположены элементы управления воспроизведением, входящими звонками, активацией функции шумоподавления.

 

При полностью заряженном аккумуляторе наушниками E65BT NC можно пользоваться беспрерывно в течение 15 часов – в том случае, если активное шумоподавление включено; в неактивном режиме заряда хватит на целые сутки. Для восстановления запаса энергии аккумулятора достаточно всего двух часов – благодаря функции быстрой зарядки. В комплект поставки входит провод со встроенным микрофоном и пультом управления.

 

Наушники JBL E65BT NC выпускаются в корпусе белого, чёрного и тёмно-бирюзового цветов. Рекомендованная розничная цена составляет чуть менее 10 000 рублей. 

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