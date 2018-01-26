В серии JBL Endurance – четыре модели, названные по видам спорта и адаптированные под них: RUN, SPRINT, JUMP и DIVE. Наушники для бега Endurance RUN имеют защиту от влаги IPX5; носить их можно двумя способами – стандартным или разместив провод за ушами. JBL Endurance SPRINT отличаются наличием функции MagHook: встроенные магниты соединяют наушники между собой и не дадут им упасть. Модель JUMP оснащена зашейным ободом. Старшие модели ещё надёжнее защищены от проникновения влаги: их можно ополаскивать под проточной водой и погружать на глубину до 1 метра. Объём встроенной памяти модели Endurance DIVE – 1 000 Мб; это позволяет обойтись без смартфона в тех местах, куда его лучше не брать, например, в бассейне.