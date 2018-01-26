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Наушники JBL: три новые серии


26.01.2018 17:15

 

 

В ассортименте JBL – пополнение: поклонники бренда могут порадовать себя, выбрав новые наушники из флагманской серии Everest GA или одну из спортивных моделей линеек Endurance и Reflect.

 

Полноразмерные 710GA, накладные 310GA и внутриканальные наушники 110GA (серия Everest) управляются с помощью голосовых команд. Коснувшись сенсорной кнопки, пользователь активирует голосового помощника Google Assistant; подключив смартфон с установленным приложением, можно получать информацию из интернета. Аккумуляторы наушников рассчитаны на 8-25 часов работы.

 

В серии JBL Endurance – четыре модели, названные по видам спорта и адаптированные под них: RUN, SPRINT, JUMP и DIVE. Наушники для бега Endurance RUN имеют защиту от влаги IPX5; носить их можно двумя способами – стандартным или разместив провод за ушами. JBL Endurance SPRINT отличаются наличием функции MagHook: встроенные магниты соединяют наушники между собой и не дадут им упасть. Модель JUMP оснащена зашейным ободом. Старшие модели ещё надёжнее защищены от проникновения влаги: их можно ополаскивать под проточной водой и погружать на глубину до 1 метра. Объём встроенной памяти модели Endurance DIVE – 1 000 Мб; это позволяет обойтись без смартфона в тех местах, куда его лучше не брать, например, в бассейне.

 

Ещё две спортивные новинки – наушники JBL Reflect, модели Mini 2 и Contour 2. Они защищены от пота и влаги (IPX5) и оснащены светоотражающими элементами для тренировок в тёмное время суток. Наушники подключаются к источникам по Bluetooth и могут работать без подзарядки в течение 10 часов. Обе модели оснащены встроенным микрофоном.

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