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Наушники JLab Audio играют дольше всех


17.06.2019 15:30

 

 

Производитель наушников компания JLab Audio представила новинку – действительно беспроводные наушники-вкладыши Epic Air Sport. Наушники лучше защищены от влаги и пыли (IP66) но, что важнее, они способны проработать на одном заряде аккумулятора дольше своих конкурентов.

 

Первая беспроводная модель JLab Audio была создана три года назад. Epic Air Sport предлагают своим владельцам множество функций, благодаря которым продукция компании пользуется большой популярностью. Это и технология Be Aware Audio, позволяющая слышать окружающие звуки и тем самым чувствовать себя в большей безопасности; и  и надёжное заушное крепление, которое гарантирует, что наушники не слетят даже при активных движениях; и футляр, который позволяет заряжать сторонние устройства. Он на 20% мощнее модели предыдущего поколения. Именно благодаря новому футляру Epic Air Sport способны обеспечить свыше 70 часов прослушивания, не испытывая необходимости в электросети. Зарядив наушники, ими можно пользоваться 10 часов, а благодаря аккумулятору футляра – ещё как минимум 60. В режиме Stand By это время увеличивается до 100 часов.

 

Пользователь может менять настройки звучания, используя пресеты Signature, Balance или Bass Boost. В комплект входят семь пар разных вкладышей. Розничная цена новинки в США – 149 долларов. Наушники появятся в продаже в середине июля.

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