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Наушники RHA CL2 Planar


14.02.2019 17:55

 

 

В российских магазинах появились в продаже внутриканальные наушники RHA CL2 Planar.

 

Новинка была выпущена в конце прошлого года, однако российским покупателям она стала доступна только сейчас. Особенность модели – самый маленький планарный излучатель в мире. Раньше производителям не удавалось добиться «полноразмерного» звучания от портативных устройств, однако с появлением CL2 Planar от RHA ситуация изменилась.

 

Корпус наушников выполнен из литой под давлением керамики. В комплект поставки входят балансные 2,5 мм и 3,5 мм кабели, а также шейный Bluetooth-ремешок. Мощный аккумулятор обеспечивает до 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Использовать наушники можно как с проводами, так и без. Рекомендованная розничная цена новинки – 68950 рублей.

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