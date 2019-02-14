Наушники RHA CL2 Planar

14.02.2019 17:55 В российских магазинах появились в продаже внутриканальные наушники RHA CL2 Planar. Новинка была выпущена в конце прошлого года, однако российским покупателям она стала доступна только сейчас. Особенность модели – самый маленький планарный излучатель в мире. Раньше производителям не удавалось добиться «полноразмерного» звучания от портативных устройств, однако с появлением CL2 Planar от RHA ситуация изменилась. Корпус наушников выполнен из литой под давлением керамики. В комплект поставки входят балансные 2,5 мм и 3,5 мм кабели, а также шейный Bluetooth-ремешок. Мощный аккумулятор обеспечивает до 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Использовать наушники можно как с проводами, так и без. Рекомендованная розничная цена новинки – 68950 рублей. Связанные новости: Премиальные наушники RHA теперь и в России - 23.06.2016 12:00 Вернуться к списку новостей