14.08.2019 12:10

IE 80S BT – первые аудиофильские наушники-вкладыши с Bluetooth-подключением от Sennheiser. Беспроводная версия модели IE 80S поддерживает воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения с выдающейся точностью и реализмом и работает с голосовыми помощниками Siri и Google Assistant.



Впервые новинка была представлена на выставке High End Audio Visual Show в Гонконге, в продаже наушники появятся во второй половине августа. Устройство поддерживает hi-res кодеки LHDC, apt HD, AAC и aptX Low Latency. Звучание наушников настраивается под особенности слухового восприятия и предпочтения пользователя с помощью пятиполосного эквалайзера в мобильном приложении Smart Control App.



Активация голосового ассистента осуществляется нажатием соответствующей кнопки. Наушники с функцией шумоподавления оснащены шейным ободом и удобным пультом управления с тремя кнопками. Устройство способно работать без подзарядки в течение шести часов. Предусмотрена возможность их использования в стандартном варианте, с проводным подключением.