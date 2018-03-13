Наушники серии «C» от Pioneer
Три новые модели наушников-вкладышей разных типов представила компания Pioneer: классические внутриканальные SE-C3, наушники с шейным ободом SE-C7 и беспроводные SE-C8.
Pioneer SE-C3T чисто передают голоса, отличаются интересной динамикой и жёстким басом. В комплекте с наушниками идут четыре пары силиконовых амбушюров разного размера. C3 выпускаются в шести цветах.
Беспроводные наушники Pioneer SE-C7 обеспечивают Bluetooth сопряжение через NFC – достаточно просто прикоснуться ими к смартфону. С помощью мобильного приложения Notification App для Android можно читать электронные письма, сообщения и другие уведомления. Наушники оснащены гарнитурой для осуществления звонков и мягким прочным шейным ободом из силикона.
Лёгкие и практичные Pioneer SE-C8 обеспечивают хорошую шумоизоляцию и имеют батарею большой ёмкости: одной зарядки хватает на три часа непрерывного прослушивания; чехол power bank, входящий в комплект поставки, позволяет дважды полностью зарядить наушники. На корпусе размещены кнопки для активации голосового помощника, осуществления hands-free звонков и управления воспроизведением музыки. SE-C8 также поддерживают фирменное Android-приложение Notification App.
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