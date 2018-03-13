13.03.2018 13:26

Три новые модели наушников-вкладышей разных типов представила компания Pioneer: классические внутриканальные SE-C3, наушники с шейным ободом SE-C7 и беспроводные SE-C8.

Pioneer SE-C3T чисто передают голоса, отличаются интересной динамикой и жёстким басом. В комплекте с наушниками идут четыре пары силиконовых амбушюров разного размера. C3 выпускаются в шести цветах.

Беспроводные наушники Pioneer SE-C7 обеспечивают Bluetooth сопряжение через NFC – достаточно просто прикоснуться ими к смартфону. С помощью мобильного приложения Notification App для Android можно читать электронные письма, сообщения и другие уведомления. Наушники оснащены гарнитурой для осуществления звонков и мягким прочным шейным ободом из силикона.