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Наушники серии «C» от Pioneer


13.03.2018 13:26

 

 

Три новые модели наушников-вкладышей разных типов представила компания Pioneer: классические внутриканальные SE-C3, наушники с шейным ободом SE-C7 и беспроводные SE-C8.

 

Pioneer SE-C3T чисто передают голоса, отличаются интересной динамикой и жёстким басом. В комплекте с наушниками идут четыре пары силиконовых амбушюров разного размера. C3 выпускаются в шести цветах. 

 

Беспроводные наушники Pioneer SE-C7 обеспечивают Bluetooth сопряжение через NFC – достаточно просто прикоснуться ими к смартфону. С помощью мобильного приложения Notification App для Android можно читать электронные письма, сообщения и другие уведомления. Наушники оснащены гарнитурой для осуществления звонков и мягким прочным шейным ободом из силикона.

 

Лёгкие и практичные Pioneer SE-C8 обеспечивают хорошую шумоизоляцию и имеют батарею большой ёмкости: одной зарядки хватает на три часа непрерывного прослушивания; чехол power bank, входящий в комплект поставки, позволяет дважды полностью зарядить наушники. На корпусе размещены кнопки для активации голосового помощника, осуществления hands-free звонков и управления воспроизведением музыки. SE-C8 также поддерживают фирменное Android-приложение Notification App. 

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