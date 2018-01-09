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Наушники Sony: для спортсменов и меломанов


09.01.2018 17:00

 

 

Компания Sony представила новые модели наушников. Серия WF-SP предназначена для тех, кто ведёт активный образ жизни, в частности, занимается спортом; модель MDR-1AM2 позволяет насладиться качественным звуком высокого разрешения.

 

Спортивные наушники с системой шумоподавления WF-SP700N, WI-SP600N и WI-SP500 убирают окружающий шум, надёжно фиксируются и обеспечивают качественное звучание. Полностью беспроводная модель WF-SP700N выпускается в четырёх цветах: розовом, жёлтом, чёрном и белом; поставляются в комплекте с компактным и удобным зарядным чехлом. Заряда элемента питания хватает на 3 часа работы; наушники можно дважды подзарядить от чехла, что увеличивает время автономной работы до девяти часов. Функция Quick Sound Settings позволяет сохранять и использовать избранные настройки эквалайзера и шумоподавления. 

 

Стандартные беспроводные наушники-вкладыши WI-SP600N и WI-SP500 отличаются меньшим временем автономной работы (6 и 8 часов соответственно). Наушники имеют защиту от брызг (IPX4). В WI-SP600N реализована такая же технология цифрового шумоподавления, что и в «старшей» модели; в наушниках WI-SP500 используются динамики открытого типа для распознавания окружающих звуков. В ближайшем будущем модели WF-SP700N, WI-SP600N получат поддержку Google Assistant.

 

Накладные наушники MDR-1AM2 оснащены 40-миллиметровыми динамиками, воспроизводящими частоты до 100 кГц. Соединительный кабель выполнен из бескислородной меди для минимальной потери сигнала. В дополнение к стандартному 3,5 мм кабелю в комплект поставки входит дополнительный кабель 4,4 мм для балансного подключения. Цвета: чёрный и серебристый. Информации о том, когда новинки поступят в продажу в России, пока нет.

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