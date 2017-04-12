Наушники Sony EXTRA BASS: музыка по твоим правилам

12.04.2017 11:52 Sony начинает продажи в России новых моделей наушников серии MDR-XB с технологией EXTRA BASS. Модель MDR-XB950N1 – это первые наушники с системой активного шумоподавления в линейке EXTRA BASS. Автоматическая настройка системы осуществляется в зависимости от типа окружающего шума: Самолет (А), Поезд/Автобус (В), Офис (С). 40мм динамик воспроизводит насыщенный бас с низким уровнем искажений благодаря специально разработанной мембране и высококачественному неодимовому магниту. Беспроводные наушники Sony MDR-XB950N1 и MDR-XB950B1 поддерживают потоковую трансляцию звука через Bluetooth и оснащены модулем NFC (Near Field Communications), благодаря чему передать музыку со смартфона на наушники можно одним касанием. Наушники имеют удобную складную конструкцию, а благодаря мощной батарее могут автономно работать до 22 часов (MDR-XB950B1 – до 18 часов). Наушники MDR-XB550AP имеют встроенную гарнитуру для смартфонов. Лёгкая складная конструкция – наушники весят всего 180 г – и регулируемое металлическое оголовье обеспечивают удобную комфортную посадку. Влагозащищённая модель MDR-XB510AS представляет собой наушники-вкладыши с 12мм динамиком и предназначена для занятий спортом. В комплект входят удобные ушные крепления (3 размера) и мягкие амбушюры (4 размера). Встроенная гарнитура для смартфонов позволяет быстро ответить на звонок в режиме hands-free. Связанные новости: Кабели для наушников Acoustic Revive RHC-2.5HE - 05.12.2016 12:00 Sony MDR-AS410AP:спорт, музыка, рок-н-ролл - 18.11.2016 12:00 Бесшумный вечер в наушниках Sony MDR-1000X - 30.09.2016 17:00 Вернуться к списку новостей