08.07.2019 10:00

Компания Sony расширила линейку наушников 1000X. Беспроводные WF-1000XM3 оснащены технологией Dual Noise Sensor и шумоподавляющим HD-процессором QN1e с низким уровнем энергопотребления.



Система Digital Sound Enhancement Engine HX улучшает качество звука из сжатых форматов, включая MP3, и приближает его к качеству аудио высокого разрешения. Конструкция новинки полностью беспроводная. Компактные и лёгкие, WF-1000XM3 оснащаются новейшим чипом Bluetooth, который одновременно передаёт звук сразу на левый и правый наушники. Режим Quick Attention позволяет общаться, не снимая наушников: чтобы услышать окружающие звуки, достаточно прикоснуться к сенсорной панели на левом наушнике. Функция Wearing Detection останавливает воспроизведение, если пользователь снимает один наушник, и автоматически включает его, когда наушники надеты.



WF-1000XM3 работают до 24 часов с включённым режимом шумоподавления благодаря функциональному чехлу с функцией подзарядки на ходу. Наушники могут подзаряжаться от чехла 3 раза; каждая подзарядка гарантирует шесть часов работы. С технологией быстрой зарядки устройство за 10 минут подзаряжается на 90 минут работы. Новинка управляется с помощью голосовых команд (посредством Google Assistant) и совместима с приложением Sony Headphones Connect, в котором можно настроить звук, шумоподавление, жесты для сенсорного управления и другие функции.