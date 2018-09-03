Наушники Sony WF-SP900 и WH-1000XM3
Sony выпустила две новые модели наушников – спортивные внутриканальные WF-SP900 и полноразмерные WH-1000XM3.
Беспроводные влагозащищённые WF-SP900 предназначены для пользователей, ведущих активный образ жизни – спортсменов, путешественников и пр.; для более надёжной посадки они снабжены заушными креплениями. Модель хорошо защищена от проникновения внутрь влаги и мелких частиц пыли (уровень защиты IPX5 и IP6X соответственно), поэтому наушники можно мыть, а любители плавания могут погружаться с ними на глубину до 2 метров. Из основных достоинств – NFC совместимость, возможность подключения по Bluetooth, объём памяти 4 Гб, аккумулятор, рассчитанный на 3 часа непрерывной работы (с зарядным кейсом – до 12 часов), интуитивная система управления. WF-SP900 будут выпускаться в трёх цветах – чёрном, белом и жёлтом. Предусмотрены четыре размера ушных вкладышей и три размера заушных креплений.
Ещё одна новинка – флагманская модель WH-1000X третьего поколения с усовершенствованной системой активного шумоподавления, интегрированным голосовым помощником Google Assistant и разъёмом USB Type-C для зарядки. Фирменный чип QN1 улучшает качество беспроводного звучания и управляет питанием. Показатели автономности не изменились – 30 часов с включённой функцией шумоподавления, 38 часов без неё. Даже если наушники полностью разрядились, всего через 10 минут подзарядки ими можно будет пользоваться ещё 5 часов. Цвет корпуса – чёрный и серый. В России Sony WH-1000XM3 появятся в продаже в октябре.
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