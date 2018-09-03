Беспроводные влагозащищённые WF-SP900 предназначены для пользователей, ведущих активный образ жизни – спортсменов, путешественников и пр.; для более надёжной посадки они снабжены заушными креплениями. Модель хорошо защищена от проникновения внутрь влаги и мелких частиц пыли (уровень защиты IPX5 и IP6X соответственно), поэтому наушники можно мыть, а любители плавания могут погружаться с ними на глубину до 2 метров. Из основных достоинств – NFC совместимость, возможность подключения по Bluetooth, объём памяти 4 Гб, аккумулятор, рассчитанный на 3 часа непрерывной работы (с зарядным кейсом – до 12 часов), интуитивная система управления. WF-SP900 будут выпускаться в трёх цветах – чёрном, белом и жёлтом. Предусмотрены четыре размера ушных вкладышей и три размера заушных креплений.