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Наушники T5 от Klipsch


01.10.2019 12:10

 

 

В России появились наушники новой серии T5, которые с недавних пор выпускает компания Klipsch. Права на их продажу и продвижение получила отечественная компания Simple Distribution. В серии четыре модели – беспроводные T5 Neckband, T5 Sport и T5 True Wireless и проводные T5M Wired. Ожидается, что в ближайшее время выйдет приложение Klipsch Connect для беспроводных наушников;  оно позволит проверить уровень заряда батареи, обновить прошивку и настроить эквалайзер.

 

Самая дорогая модель в линейке – так называемые «действительно беспроводные» T5 True Wireless; в комплекте с зарядной станцией (она сделана из металла и похожа на классическую зажигалку Zippo) их розничная цена составит 14990 рублей. Bluetooth-наушники обеспечивают комфортную посадку, отличную шумоизоляцию и мощные басы. Продолжительность автономной работы – восемь часов (и до 24 часов дополнительно с подзарядкой от кейса); предусмотрена возможность выбора голосового помощника.

 

Модель T5 Neckband, как следует из названия, оснащается шейным ободом; выпускается в двух цветах – чёрном и коричневом. Это устройство нуждается в подзарядке почти в два раза реже (до 15 часов работы в автономном режиме); как и все другие модели серии, имеет защиту от влаги IPX4. Интерфейс – Bluetooth 5.0 с кодеками aptX, aptX HD, SBC и AAC. О поступающих звонках наушники «оповещают» владельца бесшумной вибрацией. Рекомендованная цена – 9490 рублей. Практически в той же ценовой категории (8590 рублей) и беспроводная Bluetooth-модель T5 Sport. Эти наушники отличаются малым весом, у них нет функции вибрации, аккумулятор рассчитан на 10 часов работы без подзарядки. Кодек aptX HD обеспечивает поддержку LPCM 24 бит/48 кГц. Цвета: чёрный, белый.

 

Наконец, самое доступное по цене (5490 рублей) устройство новой серии – проводные наушники-вкладыши T5M Wired. Они выпускаются в двух цветах, чёрном и белом, комплектуются теми же пятимиллиметровыми драйверами, что и беспроводные модели, а также однокнопочным пультом ДУ с микрофоном.

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