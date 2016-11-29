29.11.2016 17:00

Новые миниатюрные наушники-вкладыши Denon AH-C821 оснащены фирменной технологией Double Air Compression Driver, которая позволила расширить диапазон воспроизводимых частот.



Наушники AH-C821 могут быть использованы с приложением Denon Audio для Android и IOS, что позволяет пользователю повысить качество звука и настроить его под свои личные предпочтения.



Технология Denon Double Air предусматривает использование двух компрессионных драйверов диаметром 11,5 мм, один перед другим, чтобы переместить больше воздуха и, таким образом, обеспечить мощный звук, с низким уровнем искажений баса. Каждый драйвер подключается отдельным проводом, а корпуса наушников изготовлены из литого под давлением алюминия и смолы.



AH-C821 оснащены ушными амбушюрами COMPLY TX500 для обеспечения надежной фиксации и максимальной изоляции от внешнего шума. Они выполнены с использованием пены с «памятью», активируемой от тепла ушей пользователя, и имеют встроенную сетку. Так же предусмотрены четыре размера кремниевых ушных амбушюр и футляр для переноски с кабельным зажимом.



Рекомендованная цена на Denon AH-C821 составляет 14’990₽.