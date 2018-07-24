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Наушники-«вкладыши» FiiO FB1


24.07.2018 13:35

 

 

Новые наушники FB1 – первая модель в линейке наушников FiiO, которая оснащается Bluetooth-приемником и чипом CSR8645, который гарантирует стабильность сигнала на расстоянии до 20 метров. 

 

В наушники встроен универсальный динамический драйвер диаметром 13 мм; его особенность – в способности одинаково хорошо передавать и низкие, и высокие частоты. Заряда встроенного литиевого аккумулятора хватает на восемь часов работы; полностью зарядить его можно всего за два часа.

 

В комплект поставки наушников FiiO FB1 входят амбушюры разного размера (три пары) и соответствующее количество специальных насадок с крючками, которые обеспечивают плотное прилегание и комфортную посадку. На кабеле наушников располагается пульт управления: с его помощью можно отвечать на звонки, переключать треки и регулировать громкость. 

 

Наушники FB1 можно одновременно подключить к двум устройствам; при этом, если смартфон или планшет произведены компанией Apple, на их экране будет отображаться уровень заряда наушников.

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