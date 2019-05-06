06.05.2019 10:00

Компания Westone занимается разработкой и производством профессиональных наушников в течение 60 лет. Одной из самых популярных линеек бренда является серия W.

В серии представлены наушники с запатентованными арматурными драйверами, которые обеспечивающие отличную детализацию звука и широкий частотный диапазон. АЧХ левого и правого наушников настроены с расхождением в пределах всего ±2 дБ, что намного точнее, чем у большинства аналогичных устройств. У наушников серии хорошая звукоизоляция, они очень комфортны в ношении: в комплект поставки входят разнообразные силиконовые насадки Star и пенные насадки True-Fit. Корпуса излучателей имеют сменные металлические накладки трёх цветов.