Наушники W-Series от Westone
Компания Westone занимается разработкой и производством профессиональных наушников в течение 60 лет. Одной из самых популярных линеек бренда является серия W.
В серии представлены наушники с запатентованными арматурными драйверами, которые обеспечивающие отличную детализацию звука и широкий частотный диапазон. АЧХ левого и правого наушников настроены с расхождением в пределах всего ±2 дБ, что намного точнее, чем у большинства аналогичных устройств. У наушников серии хорошая звукоизоляция, они очень комфортны в ношении: в комплект поставки входят разнообразные силиконовые насадки Star и пенные насадки True-Fit. Корпуса излучателей имеют сменные металлические накладки трёх цветов.
В серии 11 моделей, отличающихся количеством драйверов (до восьми) на канал. С 2019 года пять моделей серии (W10, W20, W40, W60, W80) комплектуются Bluetooth кабелем с поддержкой aptX; флагманская модель W80 – её трёхполосный кроссовер настроен таким образом, что на басы и средние частоты выделено по два излучателя, а еще четыре работают с высокими частотами – поддерживает кодек AptX HD. Время автономной работы устройства достигает восьми часов.
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