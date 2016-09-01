01.09.2016 17:00

Новые модели ТВ Sony в серии BRAVIA, кроме разрешения изображения 4К, поддерживают расширенный динамический диапазон HDR и построены на базе новой ОС Android. Новые серии телевизоров Sony BRAVIA (XD80/SD80/XD75/XD70) могут похвастаться отличным качеством изображения с любого источника сигнала.



Поддержка HDR позволяют получить расширенный диапазон контрастности и цветопередачи. Для зрителя это означает, что картинка на экране становится максимально детальной, а объекты в кадре – предельно реалистичными. Алгоритм цветовой обработки TRILUMINOS Display в телевизорах BRAVIA серии XD80 позволяет обеспечить естественную цветопередачу и точно воспроизвести широчайший диапазон оттенков, создавая богатую цветовую палитру. По сравнению с обычными ЖК-телевизорами с LED-подсветкой такой экран может воспроизводить в несколько раз больше цветов и оттенков.



Процессор обработки изображения 4K X-Reality PRO, который используется телевизорах BRAVIA серий XD80, SD80 и XD70/XD75, гарантирует высокую детализацию изображения при просмотре контента с любого источника: ТВ-передач, дисков DVD и Blu-ray, видеоматериалов из Интернета и цифровых фотографий.



Новые модели BRAVIA будут работать под управлением Android 6.0 Marshmallow. Меняется дизайн интерфейса, улучшаются и добавляются многие операционные возможности. Так, к примеру, это обновление позволяет использовать внешние устройства в качестве дополнительной памяти телевизора (хранение приложений и медиафайлов), облегчает поиск контента благодаря новой системе фильтрации по жанрам и делает управление телевизором еще проще (первоначальная настройка телевизора без использования виртуальной клавиатуры, новое удобное меню начального экрана и раздела Справка).



Благодаря новой дизайнерской концепции «Slice of Living» телевизоры BRAVIA потрясающе выглядят и органично вписываются в современные интерьеры.



Рекомендованная цена на Sony BRAVIA составляет: KD-50SD8005 – 99’990 ₽, серия XD80 от 64’990 ₽ до 119’990 ₽ в зависимости от диагонали, серия XD70 от 72’9909 ₽ до 99’990 ₽ в зависимости от диагонали, KD-65XD7505 – 169’990 ₽.