Не болейте! Даже с телевизорами Philips

23.10.2019 13:35

Подразделение компании Philips, Professional Display Solutions, выпускающее специализированную продукцию, в том числе телевизоры для лечебных учреждений, обновило серию HeartLine прикроватных телевизоров (Bedside TV). В ней появились устройства с диагональю 19 дюймов, встроенным Chromecast и доступом к Google Play Store.



Телевизоры серии HeartLine – первые в мире, разработанные специально для больниц, госпиталей и других лечебных учреждений. Их можно установить в непосредственной близости к больному, подвижность которого ограничена. Конструкция и материал корпуса этих устройств предусматривают возможность ежедневной санобработки – с целью предотвратить рост болезнетворных микроорганизмов, а также имеют специальное антимикробное покрытие, сдерживающее распространение наиболее распространённых бактерий – золотистого стафилококка, кишечной палочки и клебсиеллы (вызывает пневмонию, сепсис и пр.). На защитном стекле не остаётся отпечатков пальцев, а отсутствие привычных кнопок управления позволяет не бояться проникновения внутрь корпуса пыли.



Использование возможностей медиаплеера Chromecast устраняет необходимость установки дополнительного оборудования, прокладки кабеля, сокращает затраты на такие работы. Гальваническая изоляция гарантирует максимально безопасное соединение между наушниками и телевизором; отсутствие электрического контакта обеспечивает защиту как пациента, так и чувствительных медицинских инструментов. Когда пациент подносит руку к сенсорным кнопкам, активируется их подсветка; в нижней части телевизора располагается встроенный источник освещения с регулируемой яркостью – для комфортного чтения как в светлое, так и в тёмное время суток.