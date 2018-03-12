12.03.2018 16:40

Компания Hyundai выпустила четыре модели двух- и трёхдиапазонных портативных радиоприемников, охватывающих в том числе и FM-диапазон.

Hyundai H-PSR100, H-PSR120, H-PSR140 и H-PSR160 отличаются простотой настройки и устойчивостью приёма; последняя достигается за счёт функции автоматического контроля частоты (AFC), которая расширяет диапазон приема AM-радио. Ближайшая радиостанция выбирается автоматически, поэтому необходимость в тонкой настройке отпадает.

Приёмники оснащены встроенной телескопической антенной, имеют 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Дополнительная возможность моделей H-PSR140 и H-PSR160 – воспроизведение MP3-файлов; для этого предусмотрены USB-разъём и разъём для карт памяти microSD.