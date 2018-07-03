Полностью беспроводные наушники-вкладыши O-Free Wireless Bluetooth Headset от Oppo составят конкуренцию AirPods. Новинка появится в продаже в конце августа; цена наушников в пересчёте на российскую валюту составит около 6500 рублей.

OPPO O-Free работают под управлением чипсета Qualcomm QCC3026 и цифрового сопроцессора Qualcomm Kalimba DSP. Устройство поддерживает Bluetooth 5.0 и технологии для беспроводной передачи данных без потери качества TrueWireless, cVc и aptX. После полной зарядке встроенных аккумуляторов наушники смогут работать в течение 4 часов. Если этого окажется недостаточно, их можно будет трижды подзаряжать с помощью специального кейса, который входит в комплект поставки; таким образом, новинку можно использовать в автономном режиме до 12 часов.