12.04.2018 08:00

С 13 по 15 апреля комнаты отеля «Аквариум» в очередной раз займут производители отечественные и зарубежные производители аудио- и видеоаппаратуры и их дистрибьюторы – здесь в 23 раз пройдет выставка Hi-Fi & High End Show. Всё, что нужно знать об этом мероприятии – в нашей краткой памятке для посетителей.

Все шесть этажей, как обычно, будут отведены под экспозиции ведущих брендов. В номерах, временно превращённых в шоурумы, можно будет протестировать представленное оборудование, получить подробную информацию о технических характеристиках и ценах и подобрать систему, которая наилучшим образом отвечает вкусам и возможностям потенциального покупателя. Для этого на сайте выставки размещён интерактивный каталог «Найди свой идеальный звук». С его помощью можно заранее выбрать интересующие модели и оптимально распланировать свои перемещения по стендам.

В рамках выставки пройдут три тематических проекта, посвящённые инсталляционным продуктам и технологиям (Smart Install), портативной технике (Portable Audio) и никогда не выходящему из моды «винилу» (Vinyl Show). Впервые организаторы Hi-Fi & High End Show предлагают всем желающим посетить занятия Академии Smart Install – в течение трёх дней образовательная программа будет насыщена лекциями, семинарами и презентациями новинок рынка «умных» домов и «интернета вещей».

Раздел Portable Audio рассчитан на тех, кто не готов вести активный образ жизни без музыку, на диджеев и просто на любителей персональных и портативных гаджетов. Многие экспонаты по качеству звука и мощности не уступают стационарной домашней аппаратуре.

На выставке-продаже «Винил Шоу» можно будет приобрести приобрести пластинки, средства по уходу за ними, специализированную литературу, а также прослушать цикл лекций «От винила до цифры» и получить советы экспертов.

На второй день работы выставки, 14 апреля, состоится грандиозный розыгрыш призов среди всех посетителей. Для этого нужно предварительно заполнить анкету на официальном сайте (это можно сделать не позднее 12 апреля) и присутствовать на территории отеля в момент розыгрыша. Не пропустите главное аудио событие года!