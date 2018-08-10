Не забытый Transplus от Magnat
Немецкая компания Magnat Audio-Produkte GmbH начало производство новой модели акустических систем, получившей название Transpuls 1500. Поклонники бренда, хорошо знакомые с историей и ассортиментом бренда, наверняка вспомнят громкоговоритель Transpuls MP-X101, выпускавшийся с 1980-х годов.
Тогда, более тридцати лет назад, инженеры Magnat удивили экспертов рынка и рядовых поклонников хорошего звука инновационным электродуговым твитером, использовавшимся в Transpuls MP-X101. При создании новой модели также применена интересная высокочастотная технология. Колонки Transpuls 1500 оснащаются двойным компрессионным рупором с двумя 25-миллиметровыми купольными твитерами; он обеспечивает отличную динамику и впечатляющую точность. «Дополняют» трёхполосную систему драйвер средних частот (170 мм) и НЧ динамик (380 мм).
Уровень чувствительности новинки 95 дБ, максимальная мощность 250/500 Вт. Колонка в корпусе из тёмного дерева высотой 1 м и шириной 51 см весит 37 кг, комплектуется съёмным тканевым грилем в ретро-стиле. В России новые Transpuls 1500 появятся в ноябре 2018 года.
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