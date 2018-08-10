ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Не забытый Transplus от Magnat


10.08.2018 11:00

 

 

Немецкая компания Magnat Audio-Produkte GmbH начало производство новой модели акустических систем, получившей название Transpuls 1500. Поклонники бренда, хорошо знакомые с историей и ассортиментом бренда, наверняка вспомнят громкоговоритель Transpuls MP-X101, выпускавшийся с 1980-х годов.

 

Тогда, более тридцати лет назад, инженеры Magnat удивили экспертов рынка и рядовых поклонников хорошего звука инновационным электродуговым твитером, использовавшимся в Transpuls MP-X101. При создании новой модели также применена интересная высокочастотная технология. Колонки Transpuls 1500 оснащаются двойным компрессионным рупором с двумя 25-миллиметровыми купольными твитерами; он обеспечивает отличную динамику и впечатляющую точность. «Дополняют» трёхполосную систему драйвер средних частот (170 мм) и НЧ динамик (380 мм). 

 

Уровень чувствительности новинки 95 дБ, максимальная мощность 250/500 Вт. Колонка в корпусе из тёмного дерева высотой 1 м и шириной 51 см весит 37 кг, комплектуется съёмным тканевым грилем в ретро-стиле. В России новые Transpuls 1500 появятся в ноябре 2018 года. 

Связанные новости:
 Magnat снижает цены - 23.05.2018 13:30
 Magnat по-русски - 22.02.2018 12:20
 Гибридный усилитель Magnat RV 4 - 03.08.2017 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007