Не забытый Transplus от Magnat

10.08.2018 11:00 Немецкая компания Magnat Audio-Produkte GmbH начало производство новой модели акустических систем, получившей название Transpuls 1500. Поклонники бренда, хорошо знакомые с историей и ассортиментом бренда, наверняка вспомнят громкоговоритель Transpuls MP-X101, выпускавшийся с 1980-х годов. Тогда, более тридцати лет назад, инженеры Magnat удивили экспертов рынка и рядовых поклонников хорошего звука инновационным электродуговым твитером, использовавшимся в Transpuls MP-X101. При создании новой модели также применена интересная высокочастотная технология. Колонки Transpuls 1500 оснащаются двойным компрессионным рупором с двумя 25-миллиметровыми купольными твитерами; он обеспечивает отличную динамику и впечатляющую точность. «Дополняют» трёхполосную систему драйвер средних частот (170 мм) и НЧ динамик (380 мм). Уровень чувствительности новинки 95 дБ, максимальная мощность 250/500 Вт. Колонка в корпусе из тёмного дерева высотой 1 м и шириной 51 см весит 37 кг, комплектуется съёмным тканевым грилем в ретро-стиле. В России новые Transpuls 1500 появятся в ноябре 2018 года. Связанные новости: Magnat снижает цены - 23.05.2018 13:30 Magnat по-русски - 22.02.2018 12:20 Гибридный усилитель Magnat RV 4 - 03.08.2017 11:00 Вернуться к списку новостей