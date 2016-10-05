Домашняя техника NEC Display Solutions в России

05.10.2016 10:00 Компания NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с российским дистрибьютором и готова увеличить свое присутствие в нашей стране.



NEC Display Solutions намерена расширить свое присутствие на российском рынке и готова предложить по конкурентоспособной цене продукцию и решения в области визуализации, которые оптимально подойдут для различных сфер применения от офисов и образовательных учреждений до ситуационных центров.



NEC Display Solutions Europe GmbH со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия, отвечает за бизнес-операции в Европе. NEC Display Solutions использует преимущества технологий и ноу-хау корпорации NEC, располагает собственным подразделением НИОКР и является одним из ведущих мировых производителей, предлагающих на рынке широчайший спектр продуктов. Ее портфель продуктов включает в себя решения от начального уровня до профессиональных и специализированных ЖК-дисплеев, дисплеев с большим экраном для установки в общественных местах и продуктов для цифровой рекламы и ритейла. Спектр проекторов включает в себя продукты, отвечающие любым потребностям, - от портативных устройств до постоянно функционирующих решений (таких как приложения PoS) и цифровых кинопроекторов. Вернуться к списку новостей