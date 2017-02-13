NEC NC1700L: компактный лазерный кинопроектор с технологией RB

13.02.2017 11:00 Новинка от компании NEC разработана для кинотеатров с экраном шириной до 17м. Благодаря технологии RB (красный-синий), обеспечивающей больший световой поток, NC1700L демонстрирует более высокое качество изображения по сравнению с традиционными проекционными системами, оснащёнными лазерно-фосфорными источниками света. Компания-производитель утверждает, что проектор практически не нуждается в обслуживании, срок его эксплуатации без вмешательства технических специалистов составляет до 30 тысяч часов.



Яркость проектора регулируется в зависимости от особенностей проекционного экрана; NC1700L можно равно эффективно использовать для показов в формате 2D и 3D. Дополнительным преимуществом является низкое энергопотребление, а также более совершенная система охлаждения. Применение проектора возможно и в других областях, например, на презентациях или игровых мероприятиях. Связанные новости: Цифровой кинопроектор нового поколения от NEC - 19.10.2016 12:00 Вернуться к списку новостей