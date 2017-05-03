NEC NC3540LS 4K RGB: новые возможности кинематографа

03.05.2017 11:00 Компания NEC Display Solutions объявляет о начале продаж в России нового флагманского кинопроектора NC3540LS с волоконно-оптическим лазерным источником света IPG Photonics. Новый профессиональный проектор NC3540LS с расширенным цветовым пространством (Rec 2020) обеспечивает яркость 35000 люмен и детальное изображение благодаря разрешению 4K (4096 x 2160). Новый проектор NEC не требует замены лампы. Технология лазерного источника света гарантирует высокую надежность кинопроектора NC3540LS и его безотказную работу в течение долгого времени. Передняя часть проектора подключается к источнику света с помощью волоконно-оптического кабеля. Головную часть проектора можно устанавливать отдельно от остальной системы, за счёт чего снижается шум вентилятора. Высокий уровень яркости изменяется от 30 до 100%. Новинка предназначена для публичных кинотеатров, тематических парков, постановочных площадок и пр. Связанные новости: NEC представляет новые профессиональные дисплеи для Digital Signage - 12.04.2017 11:09 NEC PX1004UL – лазерный инсталляционный проектор - 22.03.2017 18:52 Вернуться к списку новостей