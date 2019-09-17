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NEC PA703UL: установил и забыл


17.09.2019 14:20

 

 

Новый лазерный проектор NEC PA703UL можно установить в труднодоступном месте и буквально забыть о нём, поскольку его герметичный оптический механизм не требует технического обслуживания и дополнительных расходов на эксплуатацию.

 

Традиционным проекторам требуется очистка фильтров, причём делать это нужно каждые четыре-шесть месяцев. Если проекторов много, их обслуживание может оказаться для организации довольно обременительным; кроме того, часто для того, чтобы добраться до устройства, требуются специальные платформы и лестницы, аренда которых тоже стоит немалых денег.

 

Проектор NEC PA703UL работает без фильтров. Его конструкция обеспечивает стабильное, не меняющееся со временем качество изображения, при этом цветопередача и яркость не зависят от уровня запылённости. Благодаря яркости 7000 ANSI лм новинка гарантирует чёткое изображение на большом экране при различных условиях освещения. Проектор легко настроить, при этом физический доступ к устройству не требуется.

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