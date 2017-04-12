Домашняя техника NEC представляет новые профессиональные дисплеи для Digital Signage

12.04.2017 11:09 NEC Display Solutions представляет новое поколение профессиональных дисплеев начального уровня серии E. Они отличаются удобным экранным меню OSD и интегрированным USB-медиаплеером для мгновенного использования и автономной работы по принципу «plug-and-play». Для максимальной эффективности контент воспроизводится напрямую с USB-накопителя. С помощью встроенной функции расписания автозапуска дисплеи можно запрограммировать так, чтобы включение экрана и воспроизведение контента происходило автоматически в определенное время. Функция блокировки инфракрасного порта позволяет пользователям отключить инфракрасный датчик дистанционного управления, блокируя доступ к управлению дисплеем неуполномоченных лиц и прерывание вывода изображения. Вместо этого дисплеями можно управлять централизованно посредством команд, передаваемых через кабельное соединение RS232. В серии представлены модели с диагональю экрана от 32 до 65 дюймов. Связанные новости: NEC Display Solutions в России - 05.10.2016 10:00 Вернуться к списку новостей