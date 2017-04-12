ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Hi-Fi & High End Show 2017

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по...

Премия TOP HIGH END

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА»...

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

NEC представляет новые профессиональные дисплеи для Digital Signage


12.04.2017 11:09

 

 

NEC Display Solutions представляет новое поколение профессиональных дисплеев начального уровня серии E. Они отличаются удобным экранным меню OSD и интегрированным USB-медиаплеером для мгновенного использования и автономной работы по принципу «plug-and-play». 

 

Для максимальной эффективности контент воспроизводится напрямую с USB-накопителя. С помощью встроенной функции расписания автозапуска дисплеи можно запрограммировать так, чтобы включение экрана и воспроизведение контента происходило автоматически в определенное время.

 

Функция блокировки инфракрасного порта позволяет пользователям отключить инфракрасный датчик дистанционного управления, блокируя доступ к управлению дисплеем неуполномоченных лиц и прерывание вывода изображения. Вместо этого дисплеями можно управлять централизованно посредством команд, передаваемых через кабельное соединение RS232. В серии представлены модели с диагональю экрана от 32 до 65 дюймов.

Связанные новости:
 NEC Display Solutions в России - 05.10.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007