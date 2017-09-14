NEC: проекторы P-серии для конференц-залов
Компания NEC Display Solutions выпустила три новых проектора P-серии. Модели P554U, P554W и P603X предназначены для учебных аудиторий и комнат для совещаний. Яркость проекторов – до 6000 ANSI люмен.
Долговечность новых моделей гарантирует применение инновационной технологии пылезащищенного 3LCD модуля, состоящего из 3х микро-матриц, длительный срок службы используемых ламп и увеличенные интервалы замены фильтра. Настройка проекторов не вызывает сложностей благодаря широкому зуму и горизонтальному/вертикальному смещению объектива.
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