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NEC: проекторы P-серии для конференц-залов


14.09.2017 10:56

 

 

Компания NEC Display Solutions выпустила три новых проектора P-серии. Модели P554U, P554W и P603X предназначены для учебных аудиторий и комнат для совещаний. Яркость проекторов – до 6000 ANSI люмен.

 

Долговечность новых моделей гарантирует применение инновационной технологии пылезащищенного 3LCD модуля, состоящего из 3х микро-матриц, длительный срок службы используемых ламп и увеличенные интервалы замены фильтра. Настройка проекторов не вызывает сложностей благодаря широкому зуму и горизонтальному/вертикальному смещению объектива.

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