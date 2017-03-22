NEC PX1004UL – лазерный инсталляционный проектор

22.03.2017 18:52 CTC Capital представляет новинку от NEC – видеопроектор PX1004UL с лазерно-фосфорным источником света. Модель в первую очередь рассчитана на коммерческих потребителей, в том числе публичные кинотеатры, музеи, учебные заведения и пр. Однако она может заинтересовать и инсталляторов, работающих на частном рынке, поскольку подходит для комплектации домашних кинозалов. Широкий выбор сменных объективов даёт возможность использовать PX1004UL в помещении любой площади, а богатое коммутационное оснащение проектора позволяет ему корректно работать со всеми современными и перспективными источниками видеосигнала. Новый NEC PX1004UL характеризуется высокой детальностью и объёмностью изображения и отличным качеством цветопередачи. Проектор оборудован пыленепроницаемой оптикой. В его конструкции не предусмотрены воздушные фильтры; срок службы лазерного излучателя составляет до 20000 часов. Это означает, что NEC PX1004UL практически не требует обслуживания даже при работе в режиме 24 часа / 7 дней в неделю. Связанные новости: NEC NC1700L: компактный лазерный кинопроектор с технологией RB - 13.02.2017 11:00 Вернуться к списку новостей