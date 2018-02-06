NEC: самые яркие в мире проекторы с технологией RB Laser

06.02.2018 16:10 Компания NEC Display Solutions Europe объявила о начале производства самых ярких в мире видеопроекторов с технологией RB Laser, предназначенный для использования в очень больших помещениях. В новой серии PH две модели, NEC PH3501QL и NEC PH2601QL, обе с разрешением 4K. Яркость проекторов – 40000 люмен (PH3501QL) и 20000 люмен (PH2601QL). Благодаря использованию красного и синего лазерного источника проецируемой изображение характеризуется исключительной яркостью и однородностью. Эффективная система обработки света обеспечивает экономию эксплуатационных затрат: проекторы надёжны, не нуждаются в техническом обслуживании, не требуют замены ламп и фильтров, потребляют минимум электроэнергии, а срок службы лазерного светового источника составляет до 20000. Модели новой серии имеют широкий диапазон регулировки вертикального (+/- 50%) и горизонтального (+/- 17%) смещения объектива, совместимы с широкофокусными байонетными объективами, обеспечивают проецирование в вертикальном режиме, могут быть установлены со свободным углом уклона 360 градусов, поддерживают режим 3D. Проекторы оснащены входами Quad 3G SDI, DisplayPort (х2), HDMI (х2); предусмотрен опциональный слот для слотовых ПК 4K/UHD OPS. Поставки новых проекторов NEC PH3501QL и NEC PH2601QL начнутся в марте-апреле 2018 года. Связанные новости: NEC: проекторы P-серии для конференц-залов - 14.09.2017 10:56 NEC: новые широкоформатные дисплеи и лазерный проектор - 19.06.2017 10:43 Вернуться к списку новостей