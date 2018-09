NEC запускает After Swap Services

07.09.2018 08:00 Все российские заказчики видеостен NEC (категория Video Wall Products) с августа 2018 года получили доступ к новому виду услуг, так называемых After Swap Services. В переводе с английского 'swap' означает обмен. Новая услуга от NEC Display Solutions позволит клиентам компании минимизировать их потери, неизбежно возникающие в случае возникновения неисправностей оборудования. Суть предлагаемой корпорацией услуги заключается в быстрой – в течение двух дней – замене вышедшего из строя устройства. Новый дисплей под замену (Swap Item) предоставляется на весь срок ремонта. Стоит заметить, что услуга предоставляется только в тех случаях, когда ремонт производится по гарантии. Расширение предложения по дополнительным видам обслуживания (Service Plus) – одна из приоритетных задач NEC Display Solutions. Услуга After Swap Service – лишь одно из нововведений. Предполагается, что в краткосрочной перспективе клиенты компании смогут воспользоваться и другими новыми сервисами, распространяющимися на весь модельный ряд и на всёх этапах цикла продаж.