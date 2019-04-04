04.04.2019 13:20

Старейшая российская выставка аудио и видео аппаратуры Hi-Fi & High End Show 2019 пройдёт с 11 по 14 апреля в отеле «Аквариум» (выставочный комплекс «Крокус Экспо», Москва). В этом году организаторы выставки уделили особое внимание современным цифровым технологиям.

Значок «Hi-Fi Стриминг» на планах выставки и на входе в комнаты, где выставляется аппаратура, означает, что участник демонстрирует оборудование и сервисы для стриминга музыки. На суд слушателей будут представлены самые разнообразные устройства и решения, включая сетевые проигрыватели, мультирум компоненты, усилители с функционалом аудиостримера и многое другое.

Ещё один проект в рамках выставки, не новый, но относительно молодой: Hi-Fi Portable. Ему отведен Панорамный зал на шестом этаже отеля. Здесь будет представлена экспозиция наушников и портативной техники. С 11 по 14 апреля здесь можно будет принять участие в акции «Раскрой потенциал своих наушников», организованной компаниями AVREPORT.RU и Reference Audio Analyzer. Специальный измерительный комплекс определит основные параметры наушников, а их владельцы получат персональные рекомендации, как добиться того, чтобы портативная аудиосистема звучала наилучшим образом.