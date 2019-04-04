ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Неделя до Hi-Fi & High End Show 2019!


04.04.2019 13:20

 

 

Старейшая российская выставка аудио и видео аппаратуры Hi-Fi & High End Show 2019 пройдёт с 11 по 14 апреля в отеле «Аквариум» (выставочный комплекс «Крокус Экспо», Москва). В этом году организаторы выставки уделили особое внимание современным цифровым технологиям. 

 

Значок «Hi-Fi Стриминг» на планах выставки и на входе в комнаты, где выставляется аппаратура, означает, что участник демонстрирует оборудование и сервисы для стриминга музыки. На суд слушателей будут представлены самые разнообразные устройства и решения, включая сетевые проигрыватели, мультирум компоненты, усилители с функционалом аудиостримера и многое другое.

 

Ещё один проект в рамках выставки, не новый, но относительно молодой: Hi-Fi Portable. Ему отведен Панорамный зал на шестом этаже отеля. Здесь будет представлена экспозиция наушников и портативной техники. С 11 по 14 апреля здесь можно будет принять участие в акции «Раскрой потенциал своих наушников», организованной компаниями AVREPORT.RU и Reference Audio Analyzer. Специальный измерительный комплекс определит основные параметры наушников, а их владельцы получат персональные рекомендации, как добиться того, чтобы портативная аудиосистема звучала наилучшим образом. 

 

11 апреля с 12:30 до 18:00 часов в Малом конференц-зале на шестом этаже «Аквариума» будут выступать ведущие производители наушников. В программе: презентации самых ожидаемых новинок текущего года. В выходные все желающие смогут принять участие в эксперименте по сравнению аналоговых и цифровых источников звука («Битва форматов»),  прослушать лекции по винилу и портативным аудио устройствам, а также испытать удачу в розыгрыше призов. Подробная информация обо всех мероприятиях выставки – на официальном сайте. Там же можно пройти регистрацию для бесплатного посещения.

Связанные новости:
 Раскрой потенциал своих наушников на Hi-Fi Show 2019 - 29.03.2019 07:00
 Hi-Fi&High End Show 2019: программа мероприятий - 20.03.2019 12:35
 Розыгрыш призов на Hi-Fi & High End Show 2019  - 05.03.2019 10:15
 AVREPORT.RU – официальный медиа-партнёр ISE 2019 - 01.11.2018 07:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007