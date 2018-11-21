Культурный симпозиум РОСИЗО посетил 12 городов Транссибирской магистрали вместе с передвижной выставкой «Большая страна – большие идеи». Проект направлен на исследование современной ситуации на местах, продвижение региональных художников и кураторов, формирование актуального образа современного искусства регионов России, а также создание новых возможностей для международного сотрудничества. Технологическую поддержку проекту оказала компания AUVIX. Системный интегратор предоставил мультимедийное оборудование для проведения выставки, в том числе проекторы Optoma и дисплеи NEC.

По словам руководителя проекционного направления Евгении Соколовой, компания AUVIX всегда рада поддержать ГЦСИ РОСИЗО: «Для нас культура и искусство – это не только интересное и привлекательное направление, но и довольно требовательная среда, которая предлагает сложные задачи и нестандартные проекты. Поэтому нам важно быть погружёнными в сферу искусства, чтобы развиваться и совершенствовать наши навыки технологического оснащения вместе с ней».