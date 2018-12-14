В основе конструкции – технология адаптивных рассеивающих линз (Adaptive Dispersion Lens), собственная разработка компании. Уникальный дизайн обеспечивает широкое звуковое покрытие – при том, что динамик практически полностью скрыт в потолке; снаружи остаётся лишь 3-дюймовая рассеивающая линза. Диффузор можно окрашивать в любые цвета, а при необходимости и наносить на него рисунки для полного соответствия декору поверхности, в которую он интегрируется.