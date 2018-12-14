Необычная «встройка» от AtlasIED
Американская компания AtlasIED (Atlas Sound and Innovative Electronic Designs) представила серию встраиваемых акустических систем SHS. Название линейки – аббревиатура: SHS означает «стратегически спрятанная колонка» (Strategically Hidden Speaker).
В основе конструкции – технология адаптивных рассеивающих линз (Adaptive Dispersion Lens), собственная разработка компании. Уникальный дизайн обеспечивает широкое звуковое покрытие – при том, что динамик практически полностью скрыт в потолке; снаружи остаётся лишь 3-дюймовая рассеивающая линза. Диффузор можно окрашивать в любые цвета, а при необходимости и наносить на него рисунки для полного соответствия декору поверхности, в которую он интегрируется.
Громкоговоритель поставляется комплектом: двухполосный динамик, корпус со встроенным 32-ваттным трансформатором 70 В/100 В и монтажные направляющие. После установки колонка выглядит как водораспыляющая насадка системы пожаротушения.
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