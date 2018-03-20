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Необычный союз: Leica и Master & Dynamic


20.03.2018 16:23

 

 

Компания Master & Dynamic представила новую коллекцию наушников, созданную совместно с известнейшим фото брендом Leica. Серия Leica 0.95: the silver edition – не единственный опыт сотрудничества двух производителей; первая коллекция была выпущена год назад.

 

В серии три модели – накладные наушники MW60 и MH40 и внутриканальные ME05. Их дизайн напоминает фирменный лейковский объектив Noctilus-M 50mm f/0.95 ASPH, который выпускается в корпусе серебристого цвета. Накладные модели наушников отделаны чёрной кожей.

 

«Мы всегда знали, что когда-нибудь создадим нечто подобное», – говорит основатель Master & Dynamic Джонатан Левайн (Jonathan Levine). – «Новая «серебряная» коллекция очень близка по дизайну к классическим моделям Leica». Наушники новой серии отличаются чистым и детальным звучанием.

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