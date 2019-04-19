Необычный винил
Record Store Day, или, в буквальном переводе с английского, День магазинов, торгующих аудиозаписями, отмечается в одну из суббот апреля. В честь этого праздника – тройка необычных виниловых проигрывателей.
Love («Любовь»): вертушка, получившая статус первого в мире «умного» винилового проигрывателя», больше похожа на громоздкий мобильный телефон не самого актуального дизайна. Она оснащается датчиком, отслеживающим дорожки, встроенными картриджем и иглой, и может транслировать запись на колонки или наушники по Bluetooth. Устройство работает с 7-, 10- и 12-дюймовыми виниловыми пластинками и поддерживает скорость 33⅓ и 45 оборотов в минуту. Управлять воспроизведением, скоростью, громкостью и пр. можно с помощью мобильного приложения для iOS и Android.
Nakamichi TX-1000: исключительно редкий аппарат, в истории создания и выпуска которого – крайне ограниченным тиражом – вымысла больше, чем правды. Проигрыватель был создан в начале 1980-х и произвёл настоящий фурор. В нём применена уникальная (никогда больше не использовавшаяся) система самоцентровки, или поиска абсолютного центра пластинки. Если устройство «распознавало» проблему, проигрыватель самостоятельно центрировал виниловый диск, компенсируя отклонения.
Finial LT-1: проигрыватель с лазерным лучом вместо привычной иглы, прототип которого был впервые представлен заинтересованной публике в 1986 году на выставке CES. В числе заявленных преимуществ – отсутствие шумов, которые возникают при контакте иглы с поверхностью диска. Разработка не попала в массовое производство, однако патент был продан японской компании BSR, позднее превратившейся в ELP Japan и выпустившей десятью годами позже проигрыватель ELP-1XA – уже с двумя лазерами для считывания – и по цене, в десять раз превышавшей цену прототипа.
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