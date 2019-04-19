19.04.2019 10:50

Record Store Day, или, в буквальном переводе с английского, День магазинов, торгующих аудиозаписями, отмечается в одну из суббот апреля. В честь этого праздника – тройка необычных виниловых проигрывателей.

Love («Любовь»): вертушка, получившая статус первого в мире «умного» винилового проигрывателя», больше похожа на громоздкий мобильный телефон не самого актуального дизайна. Она оснащается датчиком, отслеживающим дорожки, встроенными картриджем и иглой, и может транслировать запись на колонки или наушники по Bluetooth. Устройство работает с 7-, 10- и 12-дюймовыми виниловыми пластинками и поддерживает скорость 33⅓ и 45 оборотов в минуту. Управлять воспроизведением, скоростью, громкостью и пр. можно с помощью мобильного приложения для iOS и Android.

Nakamichi TX-1000: исключительно редкий аппарат, в истории создания и выпуска которого – крайне ограниченным тиражом – вымысла больше, чем правды. Проигрыватель был создан в начале 1980-х и произвёл настоящий фурор. В нём применена уникальная (никогда больше не использовавшаяся) система самоцентровки, или поиска абсолютного центра пластинки. Если устройство «распознавало» проблему, проигрыватель самостоятельно центрировал виниловый диск, компенсируя отклонения.