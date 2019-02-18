В 15:53 в четверг полицейские Лос-Анжелеса получили сообщение о том, что в кампусе Netflix обнаружен мужчина с огнестрельным оружием. Все сотрудники, работавшие на территории кампуса были эвакуированы, подозреваемый задержан; по словам представителей полиции, пистолета у него не было.

В этот же день руководство Amazon сделало официальное заявление о том, что корпорация не будет строить вторую штаб-квартиру в Нью-Йорке: некоторые государственные и местные политики дали понять, что они против присутствия Amazon в Квинсе. Открытие штаб-квартиры позволило бы создать до 25000 высокооплачиваемых рабочих мест, однако местные жители уверены, что их заняли бы «пришлые» профессионалы, и процесс джентрификации района ускорился бы. Даже обнародование информации о том, что Amazon собирается «зайти» в Квинс, вызвало стремительный рост цен на местную недвижимость. Отсутствие поддержки районных властей создало бы ряд серьёзных проблем для компании и отрицательно сказалось бы на её имидже; Amazon уже обвиняют в противодействии профсоюзам и в полном безразличии к тем региональным сообществам, частью которых она является.