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Netflix напуган, а Amazon пошла на попятную


18.02.2019 11:20

 

 

Пока средства массовой информации наперебой рассказывали, какие подарки ко дню Святого Валентина пользовались наибольшей популярностью и сколько наборов шоколадных конфет было продано в мире 14 февраля, в США эвакуировали офис компании   Netflix, а корпорация Amazon отказалась от своих планов по открытию второй штаб-квартиры.

 

В 15:53 в четверг полицейские Лос-Анжелеса получили сообщение о том, что в кампусе Netflix обнаружен мужчина с огнестрельным оружием. Все сотрудники, работавшие на территории кампуса были эвакуированы, подозреваемый задержан; по словам представителей полиции, пистолета у него не было.

 

В этот же день руководство Amazon сделало официальное заявление о том, что корпорация не будет строить вторую штаб-квартиру в Нью-Йорке: некоторые государственные и местные политики дали понять, что они против присутствия Amazon в Квинсе. Открытие штаб-квартиры позволило бы создать до 25000 высокооплачиваемых рабочих мест, однако местные жители уверены, что их заняли бы «пришлые» профессионалы, и процесс джентрификации района ускорился бы. Даже обнародование информации о том, что Amazon собирается «зайти» в Квинс, вызвало стремительный рост цен на местную недвижимость. Отсутствие поддержки районных властей создало бы ряд серьёзных проблем для компании и отрицательно сказалось бы на её имидже; Amazon уже обвиняют в противодействии профсоюзам и в полном безразличии к тем региональным сообществам, частью которых она является. 

 

Фото: The Verge

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