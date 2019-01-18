18.01.2019 09:00

«Невидимый» встраиваемый громкоговоритель премиум-класса LRx85 – новинка от Stealth Acoustics. От оригинальной модели, впервые представленной аудио экспертам в прошлом году на выставке CEDIA Expo, новый LRx85 отличается наличием двух версий – пассивной и активной.

Система-конструктор оснащается пятью СЧ/ВЧ-драйверами, которые монтируются по фирменной схеме, благодаря которой звуковая сцена становится особенно глубокой. За ними установлены два мощных 8-дюймовых басовых динамика. АЧХ системы – 35 Гц-18 кГц.