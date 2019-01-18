Невидимка Stealth LRx85
«Невидимый» встраиваемый громкоговоритель премиум-класса LRx85 – новинка от Stealth Acoustics. От оригинальной модели, впервые представленной аудио экспертам в прошлом году на выставке CEDIA Expo, новый LRx85 отличается наличием двух версий – пассивной и активной.
Система-конструктор оснащается пятью СЧ/ВЧ-драйверами, которые монтируются по фирменной схеме, благодаря которой звуковая сцена становится особенно глубокой. За ними установлены два мощных 8-дюймовых басовых динамика. АЧХ системы – 35 Гц-18 кГц.
Активная версия колонки, LRx85ACT, оснащается предварительно настроенным и оптимизированным двухканальным усилителем Stealth SA2400MKII DSP. По утверждению разработчиков, аудио система может использоваться для создания домашних кинотеатров Dolby Atmos с конфигурацией от 5.1 до 100 и более каналов.
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