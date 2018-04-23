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Невидимый HDMI кабель от Inneos


23.04.2018 08:00

 

 

HDMI 2.0 кабель InvisiCable от компании Inneos (США) из прозрачного оптоволокна – настоящая находка для дизайнеров интерьеров и тех домовладельцев, для кого внешний вид аудио-видео систем имеет не меньшее значение, чем качество звука и изображения.

 

Похожий кабель использует для подключения своих QLED телевизоров Samsung, однако Inneos подчёркивает, что InvisiCable является собственной разработкой компании, имеющей соответствующий патент. В отличие от продукции Samsung, InvisiCable комплектуется стандартными разъёмами HDMI 2.0 и работает с любым HDMI источником сигнала и дисплеем.

 

InvisiCable практически не виден на поверхности стены, он обладает большей пропускной способностью, чем стандартный HDMI кабель, имеет меньший вес и диаметр, а максимальное расстояние для подключения составляет 22,5 метра (75 футов). 

 

Для большего удобства пользователей производитель комплектует кабель магнитным диском диаметром 7 см, который можно легко закрепить в нужной точке, и набором адаптеров Real4K. Цена новинки в США составляет 799 долларов.

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