Невидимый HDMI кабель от Inneos

23.04.2018 08:00 HDMI 2.0 кабель InvisiCable от компании Inneos (США) из прозрачного оптоволокна – настоящая находка для дизайнеров интерьеров и тех домовладельцев, для кого внешний вид аудио-видео систем имеет не меньшее значение, чем качество звука и изображения. Похожий кабель использует для подключения своих QLED телевизоров Samsung, однако Inneos подчёркивает, что InvisiCable является собственной разработкой компании, имеющей соответствующий патент. В отличие от продукции Samsung, InvisiCable комплектуется стандартными разъёмами HDMI 2.0 и работает с любым HDMI источником сигнала и дисплеем. InvisiCable практически не виден на поверхности стены, он обладает большей пропускной способностью, чем стандартный HDMI кабель, имеет меньший вес и диаметр, а максимальное расстояние для подключения составляет 22,5 метра (75 футов). Для большего удобства пользователей производитель комплектует кабель магнитным диском диаметром 7 см, который можно легко закрепить в нужной точке, и набором адаптеров Real4K. Цена новинки в США составляет 799 долларов. Связанные новости: Samsung QLED TV: год 2018 - 15.03.2018 10:45 Samsung: 30 тысяч евро за дизайн - 23.06.2017 11:00 Вернуться к списку новостей