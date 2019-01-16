Устройство работает через «облако» UEI QuickSet Cloud и «способно взаимодействовать с широким спектром установленных в домах потребителей электронных компонентов, обеспечивая различные варианты использования и инновационные услуги», говорится в пресс-релизе. Nevo Butler совместим со сторонними цифровыми «помощниками»; даёт доступ к постоянно расширяющейся экосистеме домашних устройств; управляется через ZigBee и Bluetooth. Многопротокольный чип UE878 обеспечивает безопасность и возможность управления имеющимися электронными компонентами системы «умный дом» по IP, ZigBee, ZigBee rf4ce, Bluetooth Smart и ИК.