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Nevo Butler: «умный» хаб для дома


16.01.2019 09:00

 

 

Компания Universal Electronics Inc. (UEI) представила на выставке CES интеллектуальный коммутатор Nevo Butler с поддержкой функции голосового управления.

 

Устройство работает через «облако» UEI QuickSet Cloud и «способно взаимодействовать с широким спектром установленных в домах потребителей электронных компонентов, обеспечивая различные варианты использования и инновационные услуги», говорится в пресс-релизе. Nevo Butler совместим со сторонними цифровыми «помощниками»; даёт доступ к постоянно расширяющейся экосистеме домашних устройств; управляется через ZigBee и Bluetooth. Многопротокольный чип UE878 обеспечивает безопасность и возможность управления имеющимися электронными компонентами системы «умный дом» по IP, ZigBee, ZigBee rf4ce, Bluetooth Smart и ИК.

 

Предусмотрена возможность поставки Nevo Butler в комплекте с рядом сертифицированных устройств, в том числе датчиками, контроллерами энергопотребления и элементами систем освещения на базе IoT.

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