Домашняя техника NewArtVinyl: тонарм Black Bird 12.5" Carbon

30.10.2017 09:00 Студия NewArtVinyl выпустила новый 12-дюймовый тонарм Black Bird 12.5" Carbon (Чёрный аист). Это прямой тонарм поворотного типа, выполненный по принципу Gimbal. Длина тонарма – 12,5 дюймов. Трубка сделана из углеволокна; она обладает малым весом, имеет хорошие антирезонансные свойства, высокую прочность к нагрузке на кручение и изгиб. Для внутренней проводки использован кабель из бескислородной меди. Жилы кабеля покрыты изолирующим лаком, а для подключения используются контакты с позолоченными поверхностями. Платформа для головки тонарма выполнена методом литья под давлением из латуни с последующим золочением. Съёмная конструкция платформы позволяет быстро установить и настроить фонокартридж. Предусмотрена регулировка прижима, VTA и азимута. Угол VTA настраивается плавно и с высокой точностью благодаря микрометрической головку, которая легко снимается после настройки. Регулировка прижимной силы выполняется с помощью противовеса эксцентрика с низким центром тяжести. В комплект входит дополнительный грузик для точной и удобной настройки с шагом 0,01 г. Диапазон балансировки веса картриджа составляет от 5 до 15 граммов. Вернуться к списку новостей