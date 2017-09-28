Nexus 21: лифты для проекторов Eclipse
Американская компания Nexus 21 производит лифты и крепления для видеопроекторов. На прошедшей недавно в США выставке CEDIA 2017 компания представила несколько новых моделей, в том числе лифты серии Eclipse.
В линейке Eclipse две модели, E-500 и E-700. Эти моторизованные подъёмники характеризуются плавностью и стабильностью хода. Благодаря декоративной пластине подъёмник, «убранный» в потолок, совершенно не заметен на его поверхности. Конструкция проста, лаконична и полностью скрывает соединительные кабели. Специальная технология позволяет добиться идеального выравнивания положения проектора.
Новые лифты подходят для более 100 моделей видеопроекторов.
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