Незаменимая поддержка Nordost Sort Lift
Американцы из Nordost выпустили весьма необычное устройство Sort Lift, дополняющее линейку аксессуаров для поддержки компонентов (Sort Kone), акустических систем (Sort Fut). Новинка устанавливается под различные кабели, не только бренда Nordost, и позволяет расширить звуковую сцену, улучшить динамический диапазон, а также повысить детальность в низкочастотном диапазоне.
Sort Lift состоит из двух частей – анодированной алюминиевой «базы» и пружин. База сделана в виде алюминиевого диска, она препятствует передаче электрического заряда с пола на кабель и позволяет рассеивать статическое электричество, образующееся на диэлектрике. К базе прикреплена так называемая «парящая система пружин», которая изготовлена из сплава никеля и титана и покрыта фторэтиленполимером (повторяющим покрытие кабелей Nordost), что позволяет сохранить электрические свойства кабелей, касающихся пружин.
Рекомендованная цена за комплект из двух штук Sort Lift составляет 41’990 ₽.
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