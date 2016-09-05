ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Необычный формат MIXAR2016

24 сентября 2016 в Культурном центре ЗИЛ пройдет неклассическая конференция по новейшим технологиям...

«Чистый Четверг» с Analog Renaissance

14 июля в старейшем Hi-Fi салоне "Нота Плюс", по адресу Москва, Большая Ордынка, дом 50, стр. 1,...

Семинар по автоматизированным шторным системам QMotion

Компания QMotion приглашает принять участие в семинаре QMOTION ADVANCED SHADING SYSTEMS, который...

Незаменимая поддержка Nordost Sort Lift


05.09.2016 12:00

 

 

Американцы из Nordost выпустили весьма необычное устройство Sort Lift, дополняющее линейку аксессуаров для поддержки компонентов (Sort Kone), акустических систем (Sort Fut). Новинка устанавливается под различные кабели, не только бренда Nordost, и позволяет расширить звуковую сцену, улучшить динамический диапазон, а также повысить детальность в низкочастотном диапазоне.

Sort Lift состоит из двух частей – анодированной алюминиевой «базы» и пружин. База сделана в виде алюминиевого диска, она препятствует передаче электрического заряда с пола на кабель и позволяет рассеивать статическое электричество, образующееся на диэлектрике. К базе прикреплена так называемая «парящая система пружин», которая изготовлена из сплава никеля и титана и покрыта фторэтиленполимером (повторяющим покрытие кабелей Nordost), что позволяет сохранить электрические свойства кабелей, касающихся пружин.

Рекомендованная цена за комплект из двух штук Sort Lift составляет 41’990 ₽.

Связанные новости:
 Nordost Heimdall 2: кабели для наушников - 30.07.2014 18:00
 Сетевое питание еще чище с Nordost Tyr2 - 27.05.2014 14:00
 Кабель Nordost Heimdall 2 USB: передаем USB Audio еще лучше - 26.03.2014 18:00
 Пополнение линейки QRT от Nordost новым устройством! - 23.01.2014 18:00
 Специальные ножки от Nordost - 12.12.2013 18:00
 Nordost представил второе поколение кабелей Valhalla - 18.06.2013 18:00
 Новый сетевой кабель в линейке Nordost LEIF – Red Dawn Power - 22.11.2012 09:00
 "Гармонизатор питания" Nordost Quantum Qv2 - 20.10.2011 09:00
 Nordost Qvibe Qv2: полезные вибрации - 22.08.2011 09:00
 Обновление модельного ряда компании Nordost - 17.03.2011 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2016 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007