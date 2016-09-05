05.09.2016 12:00

Американцы из Nordost выпустили весьма необычное устройство Sort Lift, дополняющее линейку аксессуаров для поддержки компонентов (Sort Kone), акустических систем (Sort Fut). Новинка устанавливается под различные кабели, не только бренда Nordost, и позволяет расширить звуковую сцену, улучшить динамический диапазон, а также повысить детальность в низкочастотном диапазоне.



Sort Lift состоит из двух частей – анодированной алюминиевой «базы» и пружин. База сделана в виде алюминиевого диска, она препятствует передаче электрического заряда с пола на кабель и позволяет рассеивать статическое электричество, образующееся на диэлектрике. К базе прикреплена так называемая «парящая система пружин», которая изготовлена из сплава никеля и титана и покрыта фторэтиленполимером (повторяющим покрытие кабелей Nordost), что позволяет сохранить электрические свойства кабелей, касающихся пружин.



Рекомендованная цена за комплект из двух штук Sort Lift составляет 41’990 ₽.