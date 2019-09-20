Никуда не деться от Facebook… Portal TV

20.09.2019 14:30

Фейсбуку недостаточно той информации, которую он собирает из постов пользователей, публикуемых в соцсети: компания хочет ещё больше влиять на жизнь обывателей. На днях Facebook анонсировал устройство под названием Portal TV: благодаря ему в любом телевизоре появятся видео чаты, дополненная реальность (AR) и Facebook Watch. В США продажи Portal TV начнутся 5 ноября; заявленная розничная цена – 149 долларов.



Portal TV представляет собой небольшое устройство категории «всё в одном», подключаемое к HDMI-порту телевизора. Его главная «фишка» – видео чаты с другими владельцами Portal TV или с любыми пользователями, в мобильных телефонах которых есть Facebook Messenger или Whatsapp. Устройство оснащено широкоугольной камерой с углом обзора 120 градусов, которая способна удерживать участников чата в «поле зрения», даже когда они перемещаются по комнате. Пользователь может выбрать, на ком из участников чата сфокусироваться; может добавить лицевые фильтры дополненной реальности (AR) – кошачьи уши, смешные головные уборы и пр., подобные тем, что уже доступны в приложениях Facebook. Кроме того, Portal TV предлагает функцию совместного просмотра («картинка-в картинке»), позволяющую участвовать в видео чате с другими пользователями и вместе с ними смотреть видео Facebook Watch.



Portal TV поставляется с небольшим пультом дистанционного управления, оснащённым встроенным микрофоном для тех случаев, когда голосовое управление невозможно. Имеется также небольшой встроенный громкоговоритель, но преимущественно Portal TV использует собственную акустическую систему телевизора; это позволило Facebook снизить стоимость устройства, но не пошло на пользу качеству звука. Компания планирует в будущем устранить проблему, добавив массив из 8 микрофонов для голосового управления на большом расстоянии и эхоподавления.