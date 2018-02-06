Red Dawn USB предназначен для качественного высокоскоростного подключения. Его проводники сделаны из посеребрённой бескислородной меди чистотой «шесть девяток», для изоляции использована патентованная микромонофиламентная технология с применением тефлона. Двойное экранирование осуществляется посредством слоёв оплётки и фольги. Разъём на ответном конце кабеля может быть как стандартным USB 2.0, так и Mini USB или Micro USB.

Ещё одна новость от Nordost: разъёмы Z-Plug теперь можно приобрести в виде набора для самостоятельной разделки, без пайки (модели 2Flat и 4Flat). Раньше эти подпружиненные «бананы» из бериллиевой бронзы можно было увидеть только у кабелей, разделанных на производстве. В комплект входят 24 разъёма, фирменные термоусадки – по 12 штук чёрного и красного цвета, устройство для зачистки и щипцы для обжима. Один комплект позволяет разделать три пары стандартных кабелей или две пары для би-вайринга.