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Nordost Red Dawn USB – кабель с разъёмом USB C


06.02.2018 12:20

 

 

В ассортименте американской компании Nordost появилась новая серия кабелей Leif. Одна из моделей, входящих в серию – цифровой кабель Red Dawn USB с разъёмом USB C, принятым в качестве штатного разъёма для новых компьютеров Apple. Nordost выпускет такой кабель впервые.

 

Red Dawn USB предназначен для качественного высокоскоростного подключения. Его проводники сделаны из посеребрённой бескислородной меди чистотой «шесть девяток», для изоляции использована патентованная микромонофиламентная технология с применением тефлона. Двойное экранирование осуществляется посредством слоёв оплётки и фольги. Разъём на ответном конце кабеля может быть как стандартным USB 2.0, так и Mini USB или Micro USB. 

 

Ещё одна новость от Nordost: разъёмы Z-Plug теперь можно приобрести в виде набора для самостоятельной разделки, без пайки (модели 2Flat и 4Flat). Раньше эти подпружиненные «бананы» из бериллиевой бронзы можно было увидеть только у кабелей, разделанных на производстве. В комплект входят 24 разъёма, фирменные термоусадки – по 12 штук чёрного и красного цвета, устройство для зачистки и щипцы для обжима. Один комплект позволяет разделать три пары стандартных кабелей или две пары для би-вайринга.

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