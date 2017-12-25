ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

North Star Design: «бриллианты» из Италии


25.12.2017 17:48

 

 

Компоненты серии Blue Diamond, выпускаемые итальянской компанией North Star Design, не являются новинками в полном смысле этого слова; их производство началось чуть более года назад. Однако на российский аудиорынок они попали с некоторым опозданием, а кому-то из отечественных аудиолюбителей, возможно, и вовсе незнакомы.

 

Интегральный усилитель Blue Diamond мощностью 150 Вт на канал оснащён пятью линейными стерео RCA входами и одним стерео XLR входом; опционально в усилитель можно встроить карту цифро-аналогового преобразователя с коаксиальным и оптическим (Toslink) цифровым входами, а также портом USB Audio 2.0, обеспечивая совместимость с форматами потока Native DSD 2.8 / 11.2 Мбит/с и 384 кГц / 32 бит.

 

В том же дизайне, что и усилитель, выполнен CD-проигрыватель с функцией USB-ЦАП'а Blue Diamond CD Player / DAC. Помимо обычных компакт-дисков и CD-R/RW, он воспроизводит аудио файлы высокого разрешения. Совместимый формат PCM – 32 бита / 384 кГц, DSD – до DSD x 4. Для внешних источников PCM предусмотрены цифровые входы коаксиальный (RCA) и оптический (Toslink). Цифро-аналоговое преобразование осуществляется с помощью чипа Sabre ESS 9016; выходной аналоговый сигнал формируется как в небалансной, так и в балансной форме.

Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007