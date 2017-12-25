25.12.2017 17:48

Компоненты серии Blue Diamond, выпускаемые итальянской компанией North Star Design, не являются новинками в полном смысле этого слова; их производство началось чуть более года назад. Однако на российский аудиорынок они попали с некоторым опозданием, а кому-то из отечественных аудиолюбителей, возможно, и вовсе незнакомы.

Интегральный усилитель Blue Diamond мощностью 150 Вт на канал оснащён пятью линейными стерео RCA входами и одним стерео XLR входом; опционально в усилитель можно встроить карту цифро-аналогового преобразователя с коаксиальным и оптическим (Toslink) цифровым входами, а также портом USB Audio 2.0, обеспечивая совместимость с форматами потока Native DSD 2.8 / 11.2 Мбит/с и 384 кГц / 32 бит.

В том же дизайне, что и усилитель, выполнен CD-проигрыватель с функцией USB-ЦАП'а Blue Diamond CD Player / DAC. Помимо обычных компакт-дисков и CD-R/RW, он воспроизводит аудио файлы высокого разрешения. Совместимый формат PCM – 32 бита / 384 кГц, DSD – до DSD x 4. Для внешних источников PCM предусмотрены цифровые входы коаксиальный (RCA) и оптический (Toslink). Цифро-аналоговое преобразование осуществляется с помощью чипа Sabre ESS 9016; выходной аналоговый сигнал формируется как в небалансной, так и в балансной форме.