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«Нота Плюс»: презентация акустических систем Tannoy Legacy


14.11.2017 13:00

 

 

18 ноября в специализированном салоне «Нота Плюс» состоится официальная презентация серии колонок Tannoy Legacy. Участникам презентации предоставится возможность первыми услышать, как звучат колонки новой серии.

 

Колонки Tannoy Legacy – это обновлённая и технологически более совершенная серия громкоговорителей, выпускавшихся в 1970-х годах и пользовавшихся огромной популярностью. В серии – три модели: Arden, Cheviot и Eaton. Судя по первым тестам, российские аудиофилы – даже самые придирчивые и скептически настроенные – будут приятно удивлены, услышав, как звучат колонки возрождённой серии Legacy.

 

В программе мероприятия: презентация линейки, прослушивание всех трёх моделей акустических систем, а также участие в фотосессии, праздничный фуршет и дегустация шотландского виски. Между участниками пройдёт розыгрыш ценных призов: организаторы, компании «Нота Плюс» и Tannoy, обещают вручить победителю сертификат на сумму 100 тысяч рублей на приобретение любой акустической пары из фирменной линейки.

 

Адрес салона: Москва, Казанский переулок, 2-4. Начало мероприятия – в 15:00. 

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