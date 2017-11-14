Колонки Tannoy Legacy – это обновлённая и технологически более совершенная серия громкоговорителей, выпускавшихся в 1970-х годах и пользовавшихся огромной популярностью. В серии – три модели: Arden, Cheviot и Eaton. Судя по первым тестам, российские аудиофилы – даже самые придирчивые и скептически настроенные – будут приятно удивлены, услышав, как звучат колонки возрождённой серии Legacy.