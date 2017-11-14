«Нота Плюс»: презентация акустических систем Tannoy Legacy
18 ноября в специализированном салоне «Нота Плюс» состоится официальная презентация серии колонок Tannoy Legacy. Участникам презентации предоставится возможность первыми услышать, как звучат колонки новой серии.
Колонки Tannoy Legacy – это обновлённая и технологически более совершенная серия громкоговорителей, выпускавшихся в 1970-х годах и пользовавшихся огромной популярностью. В серии – три модели: Arden, Cheviot и Eaton. Судя по первым тестам, российские аудиофилы – даже самые придирчивые и скептически настроенные – будут приятно удивлены, услышав, как звучат колонки возрождённой серии Legacy.
В программе мероприятия: презентация линейки, прослушивание всех трёх моделей акустических систем, а также участие в фотосессии, праздничный фуршет и дегустация шотландского виски. Между участниками пройдёт розыгрыш ценных призов: организаторы, компании «Нота Плюс» и Tannoy, обещают вручить победителю сертификат на сумму 100 тысяч рублей на приобретение любой акустической пары из фирменной линейки.
Адрес салона: Москва, Казанский переулок, 2-4. Начало мероприятия – в 15:00.
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