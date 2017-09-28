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Новая акустическая система Klipsch для Dolby Atmos


28.09.2017 17:30

 

 

Напольный громкоговоритель Klipsch R-26FA имеет встроенную дополнительную секцию для озвучивания высотных каналов в системах Dolby Atmos. Она создаёт трёхмерное звуковое пространство за счёт отражения излучаемых акустических волн от потолка помещения. 

 

Высотная секция в колонках R-26FA сертифицирована Dolby и обеспечивает полноценную передачу акустической среды и звуковых эффектов, записанных в звуковых дорожках Atmos. Она состоит из твитера в рупоре Tractrix и НЧ-динамика с диффузором Cerametallic. Драйверы смонтированы в изолированном от всего корпуса колонки боксе и направлены вверх под определенным углом. Благодаря двухполосной конфигурации R-26FA обеспечивает более натуральный и сбалансированный звук, чем аналогичные высотные акустические системы, выполненные на базе одного широкополосного динамика.

 

Фронтальные динамики колонки – пара 165-мм басовиков с диффузорами IMG и твитер с алюминиевым куполом в рупоре Tractrix. Чувствительность R-26FA – 97 дБ. Громкоговоритель способен создать убедительное звуковое давление как при прослушивании музыки, так и просмотре кинофильмов. Розничная стоимость колонок Klipsch R-26FA составляет 100000 рублей за пару.

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