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Новая AV-стойка Bell’O с электрокамином


11.10.2017 12:03

 

 

Американская компания Bell’O выпустила новую тумбу-подставку для аудио-видео аппаратуры Costa Mesa. Модель представлена в двух типоразмерах: шириной 151 см и 183 см; новинка предназначена для телевизоров с диагональю до 65 и 80 дюймов соответственно. 

 

Тумба Costa Mesa имеет верхний отсек для саундбаров или другой электроники и два боковых отсека с перемещаемыми по высоте полками – в них можно размещать медиа носители и другие аксессуары. В полках и стенках имеются отверстия для кабелей и дополнительной вентиляции. Стойка отделана натуральным шпоном двух цветов – Antique Coffee (тёмно-кофейный) и  Spanish Gray (выбеленное дерево), который гармонирует с декоративными металлическими рамами, покрытыми чёрной матовой краской. 

 

Стойка комплектуется электрическим камином с диагональю 26 дюймов и мощностью 1500 Вт, достаточной для того, чтобы прогреть комнату площадью до 35 кв.м. Предусмотрен таймер выключения с шагом до 9 часов, пять видов установок цветности, интенсивности и яркости горения.

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