Американская компания Bell’O выпустила новую тумбу-подставку для аудио-видео аппаратуры Costa Mesa. Модель представлена в двух типоразмерах: шириной 151 см и 183 см; новинка предназначена для телевизоров с диагональю до 65 и 80 дюймов соответственно.

Тумба Costa Mesa имеет верхний отсек для саундбаров или другой электроники и два боковых отсека с перемещаемыми по высоте полками – в них можно размещать медиа носители и другие аксессуары. В полках и стенках имеются отверстия для кабелей и дополнительной вентиляции. Стойка отделана натуральным шпоном двух цветов – Antique Coffee (тёмно-кофейный) и Spanish Gray (выбеленное дерево), который гармонирует с декоративными металлическими рамами, покрытыми чёрной матовой краской.