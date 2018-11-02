02.11.2018 11:13

1 ноября 2018 года британская компания KEF объявила о выпуске новой аудиосистемы LSX. KEF LSX – полностью беспроводная: кабель не требуется ни для подключения к аудиоисточникам, ни для соединения двух колонок между собой. Кроме того, в начале следующего года компания представит программный апдейт для поддержки технологии Apple AirPlay 2, с помощью которой можно будет реализовать мультирум-стриминг с iPhone, iPad или Mac.

Для описания KEF LSX можно использовать термин «уменьшенная версия LS50 Wireless». Действительно, LSX заметно меньше LS50 Wireless, и по весу, и по размерам, и по цене. При этом инженерам KEF удалось сохранить исключительное качество воспроизведения, которым отличаются LS 50 Wireless.

Несмотря на компактные размеры, KEF LSX используют фирменную технологию Uni-Q, которая подразумевает коинцидентное расположение твитера и среднечастотного динамика и является визитной карточкой KEF. Технология Uni-Q позволяет существенно расширить диаграмму направленности акустических систем, а следовательно, увеличить зону комфортного прослушивания. Кроме того, в KEF LSX используется фирменная технология Music Integrity Engine - цифровой процессор с набором алгоритмов, позволяющих добиться образцовых временнЫх и фазовых характеристик воспроизводимого аудиосигнала.

Колонка может принимать сигнал от источника как по Wi-Fi, так и по протоколу Bluetooth. Кроме того, она поддерживает DLNA и имеет оптический цифровые и коаксиальный аналоговый входы, например, для подключения к телевизору. Настройка системы занимает считанные минуты благодаря фирменному программному приложению, с помощью которого можно также обновлять программное обеспечение и активировать новые функции, когда они станут доступными.

В конструкции KEF LSX используется четыре усилителя D-класса (по одному на каждый из динамиков), а также двойной ЦАП, который обеспечивает воспроизведение аудиосигнала с разрешением 96/24 при проводном соединении между двумя акустическими системами и 48/24 при полностью беспроводной коммутации.

Стильные закругленные корпуса KEF LSX спроектированы с использованием метода конечных элементов, как и в «старших» моделях компании, в них применяется демпфирование с помощью связанных слоев. Над внешним обликом новой модели KEF поработал известный дизайнер из Гонконга Майкл Янг (Michael Young); подобные коллаборации уже стали для KEF традиционными. LSX доступны в разной отделке; помимо стандартного белого лака это четыре оригинальных варианта отделки тканью датской фабрики Kvadrat: Maroon, Green, Blue и Black.