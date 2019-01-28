Новая игла Ortofon 2M Blue 100
Ortofon отмечает 100-летний юбилей. В честь этого поистине знаменательного события компания выпустила специальную версию сменной иглы высокого класса 2M Blue 100.
Игла 2M Blue 100 произведена ограниченным тиражом. Уникальность юбилейного аксессуара подтверждает нанесённый на иглу логотип.
Иглы является единственным изнашивающимся элементом картриджа, и возможность её замены сама по себе является весьма полезной опцией. В данном случае замена штатных игл звукоснимателей 2M Red и 2M Silver на 2M Blue 100 станет особенно эффективным апгрейдом: она приведёт к повышению качества звучания проигрывателя, так как 2M Blue 100 имеет конструкцию Elliptical Nude. При этом цены этой иглы ниже, чем у стандартной версии: Ortofon сознательно пошёл на это, стремясь сделать по-настоящему качественный аналоговый звук доступным максимально широкому кругу меломанов.
Комментарии