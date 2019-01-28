Иглы является единственным изнашивающимся элементом картриджа, и возможность её замены сама по себе является весьма полезной опцией. В данном случае замена штатных игл звукоснимателей 2M Red и 2M Silver на 2M Blue 100 станет особенно эффективным апгрейдом: она приведёт к повышению качества звучания проигрывателя, так как 2M Blue 100 имеет конструкцию Elliptical Nude. При этом цены этой иглы ниже, чем у стандартной версии: Ortofon сознательно пошёл на это, стремясь сделать по-настоящему качественный аналоговый звук доступным максимально широкому кругу меломанов.